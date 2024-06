AfD-Parteitag in Essen Die Kündigung des Mietvertrags ist rechtlich äußerst riskant

In diese Reihe passt eigentlich die Kündigung des Mietvertrags der Messe Essen mit der AfD, die in der Grugahalle am 29. und 30. Juni ihren Bundesparteitag abhalten will. Die stadteigene Gesellschaft hatte auf Veranlassung des Essener Rats die vom Verfassungsschutz überwachte Partei aufgefordert, eine Selbstverpflichtung zu unterschreiben. Danach müsste die AfD mögliche verfassungswidrige Parolen wie „Alles für Deutschland“ unterbinden und für jeden Verstoß eine Geldstrafe von 500.000 Euro bezahlen. Die Frist für diese Selbstverpflichtung hatte die AfD verstreichen lassen. Damit wurde die fristlose Kündigung wirksam.