Israel-Flaggen an Hauswänden Solidarität zeigen, jetzt!

Die Sorge vor diesen Taten ist berechtigt, auch als Eigentümer eines Gebäudes, an dem solche Flaggen hängen so wie in dem Fall in Köln Ehrenfeld. Allerdings: Wer von Vandalismus in diesem Zusammenhang spricht, den man an Häuserwänden befürchtet, der erfasst das Ausmaß dieser Taten nicht. Angst vor Antisemitismus wäre an dieser Stelle wohl die ehrlichere Begründung. Stattdessen beruft sich der Vermieter über die Hausverwaltung außerdem auf eine „einheitliches Erscheinungsbild“ der Fassade, das gewahrt werde müsse. Etwas kleinlaut wirkt, dass die Mieter die Flagge nun innen an ihr Fenster aufhängen dürfen, nachdem es Berichterstattung gegeben hat. Überzeugend ist das nicht.