Hohe Zinssätze für KfW-Studienkredite „Studieren wird zunehmend unbezahlbar“

Alisha R. schuldet der KfW gut 20.000 Euro plus Zinsen. Sie ist 25 Jahre alt und absolviert ein Masterstudium im Bereich Neurowissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) Düsseldorf. Während des Bachelors an einer Privatuniversität hat sie 2018 den Kredit aufgenommen, da ihr Einkommen aus Nebenjobs nicht ausreichte. „Dieser immense Anstieg kam jetzt sehr überraschend und macht mir vor allem für die Rückzahlung große Sorgen, da ich während meiner Promotion ab April auch kein Spitzengehalt verdienen werde.“