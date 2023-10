Herbst des Lebens Warum wir gelassen älter werden sollten

Mit Vorbeugungen gegen das Alter kann man viel Zeit verbringen. Und natürlich ist gegen all das nichts einzuwenden. Ein gesunder Lebenswandel ist tatsächlich die beste Versicherung gegen Erkrankungen, die das Alter in eine Zeit voll Beschwernis und Schmerzen verwandeln können. Allerdings erscheint das Älterwerden im Spiegel all dieser Ratschläge als dunkle Bedrohung. Als der unheimliche Wandel des eigenen Selbst, dem es zu entkommen gilt. Mag dem Tod niemand von der Schippe springen, so will man das Leben bis zu dieser finalen Kränkung doch möglichst als mittelaltes Ich erleben. Gesund, gelenkig, rege, interessiert bis zum Schluss. Eines allerdings scheint bei all dem nützlichen Wissen für ein gesundes Älterwerden doch auf der Strecke zu bleiben: die Gelassenheit.