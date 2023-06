Rentnerpaar auf 130 Quadratmetern, vierköpfige Familie auf 70 Ist der Wohnraum gerecht verteilt?

Müssen also ältere Menschen raus aus ihren großen Wohnungen und sie gegen solche mit kleiner Quadratmeterzahl tauschen? Sicher nicht. Niemand kann und darf zum Auszug aus seinem Zuhause gezwungen werden, weil der Wohnraum rechnerisch über dem Durchschnitt liegt. Das verbieten das Grundgesetz und der Schutz des Eigentums. Und auch Mieter sind vor Auszug durch diverse Kündigungsregeln geschützt. Befürchtungen, man wolle Rentnern ihre Wohnung wegnehmen und Wohnraum staatlich umverteilen, sind also haltlos. Ein Lebensstil mit vielen Quadratmetern Wohnfläche ist überdies in den meisten Fällen über viele Jahre erarbeitet worden und bot oft Kindern ein über lange Zeit ein Zuhause. Gerade auch bei eigenen Immobilien und sehr langen Mietzeiten – fast zwei Drittel der über 65-Jährigen leben laut Statistischem Bundesamt seit mindestens 1999 in ihrem Zuhause – ist eine emotionale Bindung an Haus oder Wohnung sowie eine soziale Bindung an den Wohnort ein wichtiges Argument, nicht wegzuziehen. Neben dem Auszug der Kinder ist in manchen Fällen zudem der Partner ausgezogen oder verstorben und schon liegt die Quadratmeterzahl über dem Durchschnitt.