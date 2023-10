Adventskalender in der Beauty-Branche Abzocke statt Luxus-Schnapper

Beim Adventskalenderkauf ist Skepsis durchaus ratsam. Besonders im Bereich Beauty locken viele Marken mit Preisen für Adventskalender, die angeblich mehrere Hundert Euro unter dem Warenwert liegen. Das klingt auf den ersten Blick verlockend: Verschenken und dabei noch sparen. Die Realität sieht anders aus. Adventskalender sind in der Regel darauf ausgelegt, einer breiten Masse innerhalb der Zielgruppe zu gefallen. Das spiegelt sich auch in der Produktauswahl wieder: Für jeden soll etwas dabei sein, seien es unterschiedliche Düfte oder verschiedenfarbige Lidschatten. Nicht jedes Türchen wird also ein Volltreffer sein – vieles landet unbenutzt in der Krimskrams-Schublade oder wird weitergereicht.