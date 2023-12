Absteiger Deutschland Ein Land lebt von der Substanz

Es ist gerade mal zehn Jahre her, da hielt die Elite der deutschen Wirtschaft selbstgefällig Rückschau. „Beneidet, gefürchtet, kopiert – die beste Industrie der Welt“ lautete der Titel eines Magazins, das der wirtschaftsnahe Verlag Moderne Industrie zu seinem 60-jährigen Bestehen 2012 veröffentlichte. „Der Weg der deutschen Industrie ist beispiellos“, meinte damals Friedhelm Lob, der Inhaber des Medizintechnik-Herstellers Rittal. „Autos, Maschinen und Fertigungsverfahren made in Germany sind weltweit gefragt und sorgen seit Jahren für positive Schlagzeilen“, lautete die Aussage von Martin Winterkorn, dem später wegen der Diesel-Affäre in Ungnade gefallenen VW-Chef. Vom „globalen Wirtschaftsmotor“ (Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft) war die Rede, von der „leistungsfähigsten Volkswirtschaft Europas“ (Manfred Wittenstein) und einer „weltweit einzigartigen Mischung aus hoch flexiblen Mittelständlern, global agierenden Großunternehmen und praxisorientierter Forschung“ (Bosch-Rexroth-Chef Karl Tragl).