Diplomatin Iryna Shum Ein Leben für die Ukraine

Als Vizedirektorin im „Department of public diplomacy“ ist sie dann zuständig für die diplomatisch-strategische Öffentlichkeitsarbeit in den Botschaften und Konsulaten der Ukraine weltweit. Vor dem Leben im Krieg habe sie keine Angst. „Es ist eine Frage der Gewöhnung, so wie für alle anderen in der Ukraine. Kinder gehen in die Schule – und zwischendurch in die Schutzbunker.“ Kiew sei verhältnismäßig gut geschützt, aber Sirenenalarm gehöre zum Alltag. „Erschöpfend ist die Unberechenbarkeit, es kann sich jeden Tag ändern.“ Wie sie ihren Sohn auf das Leben im Krieg vorbereitet? „Man kann viel sprechen; am Ende ist es eine Frage der Anpassung, wenn man vor Ort ist.“