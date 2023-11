9. November 1938 Pogrom statt „Reichskristallnacht“

Es waren nicht die ersten antijüdischen Gewalttaten in Deutschland, aber mit Abstand die brutalsten, die bis dahin von den Nationalsozialisten im Dritten Reich gelenkt und durchgeführt wurden. Überall wurden in der Nacht vom 9. November 1938 Synagogen in Brand gesetzt, Jüdinnen und Juden angegriffen, misshandelt, verhaftet oder erschossen. In Städten des gesamten Reichsgebiets wurden Wohnungen geplündert, jüdische Geschäfte und öffentliche Einrichtungen zerstört, Fensterscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen, Menschen erschlagen – weshalb sich im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff „Reichskristallnacht“ verbreitet und festgesetzt hatte. Wohlgemerkt in der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft.