85 Jahre nach dem 9. November 1938 Es geht um mehr als das Erinnern

Die Erinnerung ist manchmal nur ein Fragment, ein Bruchstück, der schemenhafte Blick auf die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus. Etwas, das der Düsseldorfer Künstler Mischa Kuball anlässlich des heutigen Gedenktages mit seinem Projekt im Zentrum der Landeshauptstadt versucht: Eine Lichtinstallation wird die Umrisse der Großen Synagoge an jenem Ort an der Kasernenstraße erscheinen lassen, wo sie am 9. November 1938 von den Nationalsozialisten in Brand gesteckt und zwei Wochen später abgerissen wurde.