75 Jahre nach der Währungsreform Soziale Marktwirtschaft unter Druck

Helfen kann ein Blick zurück auf die Geburtsstunde. Er zeigt, dass die Soziale Marktwirtschaft nie eine Schönwetter-Veranstaltung war. 1946: Die Städte lagen nach dem verlorenen Weltkrieg, den Deutschland angezettelt hatte, in Trümmern. Es fehlten Wohnraum, Waren, Perspektiven. Die Alliierten versuchten, mit Preiskontrollen den Mangel zu verwalten. Dann schrieb der Nationalökonom Alfred Müller-Armack in einem Kloster unter dem Titel „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“ auf, wie man die Kraft des Marktes nutzen und ihm zugleich Leitplanken verpassen kann. Müller-Armack sprach von der „irenischen Formel“ (vom griechischen „eirene“, Frieden). Das neue Wirtschaftsmodell sollte eine Friedensformel sein - ein Ausdruck, den auch Wirtschaftsminister Robert Habeck gerne verwendet. Die Soziale Marktwirtschaft sollte Basis für eine leistungsfähige Wirtschaftsordnung sein - und zugleich Garant für eine stabile Gesellschaft, in der extremistischen Parteien eben nicht leichte Beute machen können. Müller-Armack war überzeugt: Nur wenn man die Menschen für die Marktwirtschaft begeistert, wird die Transformation gelingen. Lange war in seinem Manuskript von „Gesteuerter Marktwirtschaft“ die Rede, was wenig Begeisterung weckt. „Kurz vor Veröffentlichung muss er einen Heureka-Moment gehabt haben“, erklärt der Forscher Nils Goldschmidt. Müller-Armack soll die Klostertreppe runtergestürmt sein und gerufen haben: „Nun weiß ich, wie es heißen muss. Soziale Marktwirtschaft muss es heißen! Sozial mit großem S!“