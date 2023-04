75 Jahre deutsch-israelische Beziehungen Unentrinnbar verbunden

Am 26. April feiert Israel seinen 75. Geburtstag. So lange währen auch die deutsch-israelischen Beziehungen. In etwa. Eine genaue Datierung ist in diesem bipolaren Verhältnis unmöglich. Denn die Beziehungen entspringen dem deutsch-jüdischen Miteinander. Dieses ist zumindest 1700 Jahre alt. So lange ist die Ansiedlung von Juden, vor allem an römischen Stützpunkten entlang des Rheins, belegt. Über Jahrhunderte lebten die Hebräer unbehelligt in deutschen Landen. Die Städte Speyer, Worms, Mainz entwickelten sich zu Zentren jüdischer Gelehrsamkeit und Handels. Man nannte sie gemäß einem hebräischen Akronym „Schum“-, also Knoblauch-Städte.