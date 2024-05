75 Jahre Bundesrepublik „Die Menschen wärmen sich am Grundgesetz“

BÖHNE-DI LEO Manche Interessenvertreter waren schon sehr präsent, etwa die Kirchen. Und zum Beispiel Elisabeth Selbert, eine der vier Mütter des Grundgesetzes, suchte bewusst die Öffentlichkeit, um für den Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in Artikel 3 zu werben. Der war bei zwei Abstimmungen durchgefallen. Selbert wusste, wenn dieser Satz es nicht ins Grundgesetz schafft, bleibt das patriarchalische Familienrecht etwa mit dem sogenannten Gehorsamsparagraphen, der den Männern das alleinige Entscheidungsrecht in allen Eheangelegenheiten garantierte, für lange Zeit bestehen. Sie fand mit dieser Kampagne großen Widerhall - zur Überraschung des Rates, der so ein Echo in der Öffentlichkeit gar nicht gewohnt war.