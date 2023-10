60 Jahre Gerhard Schröder und die SPD Cancel Culture gegen einen Altkanzler

Für die CDU, die die Veranstaltung im Vorfeld harsch kritisierte, aber auch für viele Sozialdemokraten ist es das falsche Zeichen zur falschen Zeit. Der Krieg, den Aggressor Wladimir Putin in der Ukraine begonnen hat, geht ungehindert weiter, neben dem aufflammenden Nahost-Konflikt droht er sogar in den Hintergrund zu geraten. Währenddessen verteidigt Schröder weiter sein Verhältnis zu Putin und spricht von einer „Männerfreundschaft, die ganz unabhängig von der Politik“ gewachsen sei. Er habe deutlich gemacht, dass er es für einen Fehler halte, dass die Russen diesen Krieg begonnen haben. „Aber das bringt mich doch nicht dazu, so zu tun, als wenn ich mit dem russischen Präsidenten nie befreundet gewesen wäre“, sagte er jüngst in der „Süddeutschen Zeitung“. Eine bezeichnende, für einen Sozialdemokraten untragbare Sichtweise, die Schröder selbst mit der Trennung von Politik und Privatem begründet. Doch so einfach ist es nicht.