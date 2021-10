Geimpft, genesen, getestet? : 2G an vielen Stellen alternativlos

Meinung Auch Menschen, die nicht geimpft sind, müssen Zugang zu Lebensmittelmärkten und Apotheken haben. An anderen Stellen ist die Impffreiheit des Einzelnen mit gleichzeitigen Einschränkungen durchaus vereinbar.

Kann und darf ein Staat, der dem Volk in verfassungsrechtlicher Logik das Recht auf Nicht-Geimpftsein eingeräumt hat, Getestete im Zweifel von der Grundversorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten ausschließen? Eine Frage, die alles andere als banal ist. Das Frankfurter Verwaltungsgericht hat sie bejaht, indem es dem Handel in Hessen die Möglichkeit gegeben hat, 2G anzuwenden. Die Entscheidung mag aus Gleichbehandlungsgründen nachvollziehbar sein. Aber sie ist kaum praktikabel, weil viele Unternehmen sie nicht anwenden werden und weil sie, wenn sie es täten, mit der Frage der Kontrolle alleingelassen würden und überlastet wären. Und rechtlich bedenklich ist sie auch, weil Menschen, die sich nicht impfen lassen müssen, trotzdem die Möglichkeit eingeräumt werden muss, sich mit Dingen des täglichen Lebens einzudecken. Sonst wäre die Impffreiheit eine komplette Farce.

Aber anderswo ist 2G alternativlos: bei Konzerten, in Restaurants, Hotels und Diskotheken. Das mag wegen der gesellschaftlichen Spaltung eine bittere Erkenntnis sein. Aber was wäre denn die Alternative? Dass Menschen, die sich die Freiheit des Restaurantbesuchs gönnen, das Risiko des Verlusts ihrer grundgesetzlich garantierten Unversehrtheit in Kauf nehmen müssen, weil sie mit Getesteten zusammentreffen, deren Corona-Risiko höher ist als ihr eigenes? Dass beispielsweise Kinder, die noch nicht geimpft sind, dem Kontakt auch mit Impfunwilligen ausgesetzt sein sollen, die keine Impfnotwendigkeit sehen? Die Rede ist ja nicht von denen, die mit einer Impfung tatsächlich gesundheitlichen Risiken ausgesetzt wären, sondern von jenen, die keinen persönlichen Vorteil für sich in der Impfung erkennen können. Auf diese immer noch große Gruppe muss der Druck wachsen. Und deshalb ist 2G in diesen Fällen ein logischer Schritt. Wenn das nicht gehen würde, hätte man auch die kostenlosen Tests nicht abschaffen dürfen.