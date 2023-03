20 Jahre US-Angriff auf den Irak Der verlogene Krieg

Amerika stand unter Schock. Der Angriff islamistischer Terroristen am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York traf mitten ins Herz der einzig noch verbliebenen Supermacht. Die verwundete Nation musste reagieren – und tat es in einer „Mischung aus Alarmismus, Selbsttäuschung und Allmachtsphantasien“, wie es der Politikwissenschaftler Stephan Bierling in seiner „Geschichte des Irakkriegs“ ausdrückte. Die Folge war ein Angriffskrieg auf einen beliebigen Gegner – eher untypisch in der Historie der wichtigsten Demokratie der Welt. Aber der Irak, den die USA attackierten, war der ideale Feind. Ein skrupelloser Diktator, der Zehntausende hatte umbringen lassen, stand an der Spitze des Landes. Man konnte ihn und seinen Herrschaftsapparat perfekt verdächtigen, eine Terrororganisation zu unterstützen, die den Westen zerstören wollte. Und er war mit einer gezielten Aktion schlagbar. Dass die Beweise für eine Verbindung zum Terrornetzwerk al Kaida äußerst dürftig waren, wurde einfach zur Seite gewischt. Die Administration von US-Präsident George W. Bush wollte diesen Krieg. Getarnt als „präemptive Aktion“, also als Schlag gegen einen Feind, der jederzeit angreifen könnte, war es in Wirklichkeit ein Machtkrieg, um die Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten im Interesse der Vereinigten Staaten zu ordnen. Der Feldzug entwickelte sich allerdings zum gigantischen Fehlschlag und mit zwei Billionen Euro, mehr als der Hälfte des jährlichen deutschen Bruttoinlandsprodukts, zum teuersten Krieg aller Zeiten.