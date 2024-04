13-Jähriger ersticht Obdachlosen in Dortmund Eine schlimme Tat ohne Strafe?

Das deutsche Strafrecht setzt – anders als etwa in angelsächsischen Ländern – die Schuldfähigkeit des Täters oder der Täterin voraus. Da gibt es aber bei Kindern, die noch nicht 14 Jahre alt sind, berechtigte Zweifel, ob sie die Konsequenzen ihrer schlimmen Tat wirklich übersehen. Nach dem Urteil der meisten Psychologen und Pädagogen haben sie noch nicht diesen Grad an ethischer Reife erlangt. Das muss man akzeptieren, auch wenn das Ausmaß der Gewalt erschüttert und viele zu Recht fragen, was da im Einzelnen oder auch allgemein falsch gelaufen ist.