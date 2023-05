Zum Streit über die Nationale Sicherheitsstrategie Noch eine Ampel-Baustelle

Es läuft in diesen Wochen vieles quer in der Ampel-Regierung und in der sie tragenden Koalition im Bundestag. Dass die angekündigte nationale Sicherheitsstrategie weiter nicht veröffentlicht ist, passt ins Bild. Erst sollte sie in den Tagen der Münchner Sicherheitspolitik im Scheinwerferlicht einer internationalen Öffentlichkeit präsentiert werden. Daraus wurde nichts. Nun sollte sie in dieser Woche durch das Kabinett und anschließend auch dem Bundestag zugeleitet werden. Wieder verschoben. Die Ampel kommt auch hier nicht voran, weil sich die Parteien gegenseitig blockieren. Bekommt die FDP nicht ihren Willen mit Zugeständnissen beim strittigen Heizungsgesetz, soll sich die grüne Außenministerin darüber ärgern, dass die Sicherheitsstrategie eben noch einmal in eine Warteschleife muss. Warnleuchten einer Ampel, die als Zukunftskoalition angetreten war.