Pläne von Justizminister Buschmann Ampel-Koalition plant Aufzeichnung von Strafprozessen

Das Bewegtbild hat längst den Weg in die Gerichtssäle der Bundesrepublik gefunden. Die Corona-Pandemie machte es möglich, gar unumgänglich. Seitdem ist die Teilnahme bei Verfahren vor Zivil- und Fachgerichten auch per Video möglich. Das spart Zeit und Ressourcen, es erleichtert die Terminfindung. Nun will Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) einen weiteren Schritt gehen und Strafverfahren per digitaler Aufzeichnung dokumentieren.