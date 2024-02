Debatte zum Krieg im Bundestag „Taurus“ und die Angst der Ampel

Boris Pistorius zeigt einmal nach links und einmal nach rechts vom Rednerpult aus. Das hohe Haus möge mal hinsehen, denn da sitzen sie: „die fünfte Kolonne Moskaus“. Einmal meint der deutsche Verteidigungsminister die Alternative für Deutschland, einmal das Bündnis Sahra Wagenknecht, deren Vertreter den russischen Angriffskrieg aus Sicht von Pistorius einfach schönreden. Die ewigen Russland-Versteher in Reihen von AfD und BSW, Pistorius kann es nicht mehr hören, will aber seine Redezeit nicht damit vergeuden, etwa der BSW-Abgeordneten Sevim Dagdelen etwas entgegenzuschleudern, wo die einstige Linke doch süffisant gefragt hatte, ob Deutschland nun Russland den Krieg erklären wolle. Es geht an diesem Donnerstag im Bundestag auch um „Taurus“-Marschflugkörper an die Ukraine – und entsprechend hoch her.