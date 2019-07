Handelsstreit : Altmaier zu Eingeständnis bei Zöllen bereit

Peter Altmaier steht am10. Juli vor dem US-Finanzministerium. Foto: dpa/Andreas Hoenig

Berlin Der Wirtschaftsminister will im Handelsstreit auf die USA zugehen, die SPD kritisiert das als „Einknicken“.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat im Konflikt um angedrohte US-Einfuhrzölle für Autos aus Europa versucht, die Regierung in Washington zu beschwichtigen. Im Gespräch mit der „Welt am Sonntag“ bekräftigte Altmaier, dass die EU ihrerseits zur Senkung der Autozölle auf null bereit sei. „Damit wäre auch der Vorwurf ausgeräumt, dass amerikanische Autozölle niedriger als europäische seien“, sagte Altmaier.

Er hatte zuletzt bei einer Reise in die USA bereits angeboten, Industriezölle auf null zu senken. Die USA hatten ihrerseits mit hohen Importzöllen gedroht, was besonders die deutsche Autoindustrie treffen würde. Die Europäische Union, die die Verhandlungen mit den Amerikanern führt, will diese Zölle verhindern. Die deutsche Autoindustrie ist ein wesentlicher Pfeiler der hiesigen Wirtschaftsleistung.

Mit seiner jetzt erfolgten Klarstellung, dass die Senkung der Zölle explizit auch für Autos gelte, sorgte Altmaier erwartungsgemäß vor allem bei den Autoherstellern für positive Reaktionen. „Sollten die Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks auf null gesetzt werden, sehen wir darin vor allem Chancen“, sagte der Chef des Branchenverbandes VDA der „Welt am Sonntag“. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sprach sich für Verhandlungen aus, forderte aber auch das Ende anderer Hindernisse. Beim Marktzugang deutscher Unternehmen in den USA gebe es nicht nur teilweise hohe Zölle, sagte DIHK-Chef Eric Schweitzer. „Aufwändiger für die Unternehmen sind zum Teil umfangreiche Regulierungen und Standards. Diese Herausforderungen müssen bei den Verhandlungen ebenfalls auf den Tisch.“ Die FDP rief den Minister dazu auf, dass den Worten jetzt auch Taten folgen müssten.

Bei Altmaiers Koalitionspartner, der SPD, sieht man seinen Vorstoß hingegen äußerst kritisch. „Das Angebot von Peter Altmaier an die USA ist das falsche Signal“, sagte Markus Töns, stellvertretender Vorsitzender des EU-Ausschusses im Bundestag. Donald Trump wolle einen Wirtschaftskrieg, sagte der SPD-Abgeordnete. „Er wird sich nicht auf ein solches Entgegenkommen bei Zöllen einlassen. Trump versteht nur eine harte Sprache der EU, Altmaier aber knickt ein.“ Das würden die Amerikaner nicht goutieren sondern mit Nachforderungen quittieren, weil sie Schwäche witterten. „Wir müssen unsere Grenzen im Handelsstreit aufzeigen und konsequent verteidigen“, sagte Töns.

So hieß es auch aus EU-Verhandlungskreisen, dass die Amerikaner kein größeres Interesse an einer Senkung der Zölle auf null hätten. Sie befürchteten, dass dann erst recht europäische Autos auf den US-Markt kommen würden. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt aus seiner Sicht unfaire Handelsabkommen mit der Europäischen Union kritisiert. Altmaier hatte Mitte Juli bei seiner Reise nach Washington gesagt, er halte eine Lösung in Teilbereichen des Handelskonflikts bis Ende des Jahres für möglich.

Mitte Mai hatte Trump angedrohte Sonderzölle auf Einfuhren von Autos aus der EU für ein halbes Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit soll über ein Handelsabkommen verhandelt werden. Bisher verlangen die USA für europäische Autos 2,5 Prozent Einfuhrzoll – die EU kassiert 10 Prozent. Demgegenüber liegt der US-Einfuhrzoll für die in den Vereinigten Staaten so beliebten Pick-ups bei 25 Prozent. (mit dpa)

