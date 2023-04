Der Alt-Kanzler klagt auf Rückgabe seiner Sonderrechte Gerhard Schröder gegen die Bundesrepublik Deutschland

Ob der Kläger Gerhard Schröder, geboren am 7. April 1944 in Mossenberg, Bundeskanzler außer Diensten, persönlich vor Gericht erscheinen wird? Offen, aber eher unwahrscheinlich. Am Donnerstag kommender Woche verhandelt das Verwaltungsgericht Berlin in Saal 0416 in der Verwaltungsstreitsache Gerhard Schröder gegen die Bundesrepublik Deutschland. Der Saal dürfte voll werden, auch wenn Schröder nicht in Präsenz dabei sein sollte. Der Alt-Kanzler hat Klage eingereicht gegen jenes Land, dessen Regierungschef er sieben Jahre war. Der Fall wird unter dem Aktenzeichen VG 2 K 238/22 geführt. Nach Mitteilung des Gerichts geht es dem früheren Bundeskanzler um folgendes Anliegen: „Der Kläger war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Mit seiner Klage wendet er sich gegen die ‚Ruhendstellung‘ des ‚Büros des Bundeskanzlers a.D. Schröder‘ und begehrt, ihm auch künftig ein solches Büro zur Verfügung zu stellen.“ Anders formuliert: Schröder möchte seine Sonderrechte zurück, die ihm als Bundeskanzler auf Lebenszeit gewährt werden: Büros und Mitarbeiter auf Kosten des Staates. Insgesamt rund 407 000 Euro pro Jahr, wie aus einer Antwort des Kanzleramtes auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Nach Angaben des Berliner Verwaltungsgerichts geht es um fünf Vollzeitstellen, angesiedelt im Etat des Bundeskanzleramtes, sowie um die Büroräume, angedockt bei der SPD-Bundestagsfraktion.