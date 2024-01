Debatte um Bier und Wein ab 18 „Jugendliche trinken weniger, wenn Alkohol verboten ist“

Alexander Ahammer von der Johannes Kepler Universität Linz in Österreich hat zusammen mit Kollegen in einer 2022 veröffentlichten Studie die Wirksamkeit von Altersgrenzen genauer untersucht. Sie haben dabei auf Daten aus Österreich zurückgegriffen, wo Bier und Wein wie in Deutschland ab 16 Jahren legal sind. Ihre Befunde lassen keinen Zweifel. „Im Alter von 16 steigt sowohl die Häufigkeit als auch die Intensität von Alkoholkonsum an, wir sehen das sowohl in Krankenhaus- als auch in Befragungsdaten“, sagt Ahammer unserer Redaktion. Die Wissenschaftler können zeigen, dass es sich dabei nicht um einen „Geburtstagsparty-Effekt“ handelt. Das Trinkniveau fällt auch Monate nach dem 16. Geburtstag merklich höher aus.