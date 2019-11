Kommentar : Akzeptanz ohne pauschale Abstandsregel

Meinung Berlin Der Streit um die Windkraft wird auch angetrieben vom Protest aus der Unionsfraktion. Eine Einigung wäre dringend nötig. Die Planungsverfahren dauern so lange, dass die Ausbauziele schon allein deswegen zu scheitern drohen. Akzeptanz schaffen Politiker und Windrad-Betreiber aber nur mit Bürgerbeteiligung.

In einer solchen Gemengelage ist vernünftige Sachpolitik kaum mehr möglich. Bislang hat sich die Koalition in ähnlichen Situationen mit einem Kompromiss gerettet. Statt der jetzt angedachten Abstandsregel ab fünf Häusern könnten sich Schulze und Altmaier also auf zehn Häuser einigen, auf zwölf, sieben oder sonst wie viele. Das Problem in diesem Fall: Weder die kritischen Anwohner dürften danach zufriedener sein, noch die Energieexperten. Keine guten Vorzeichen für das Verhandlungsergebnis. Hinzu kommt, dass es eigentlich schnell gehen muss. Schließlich dauerten die Planungsverfahren für neue Windkraftanlagen in der Vergangenheit oftmals zwischen fünf und sieben Jahren. Wer nun nachrechnet, muss erschrecken. Wie soll es möglich sein, bis 2030 alle nötigen Windkraftanlagen zu bauen, so dass der bis dahin gestiegene Strombedarf Deutschlands zu 65 Prozent aus Erneuerbaren stammt? Der Schlüssel liegt in der Akzeptanz. Die wird aber nicht mit Abstandsregeln erhöht, sondern mit Bürgerbeteiligung an den Vorteilen einer Windkraftanlage. Merken die Bürgermeister, dass sie ihrer Gemeinde mit einer solchen Anlage viele Annehmlichkeiten im Alltag bescheren können, werden sie für die Projekte werben – und keine Stimmung gegen die Abgeordneten vor Ort machen. Verhindert die Bundesregierung solche Projekte aber mit einer pauschalen Abstandsregel, geht sie den falschen Weg.