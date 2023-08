Der Aiwanger-Sturm Ein Flugblatt und mögliche Folgen für die Bayern-Wahl

In diesem Fall: einer Landtagswahl, die eigentlich gelaufen schien. So stabil liegt die amtierende Koalition aus CSU und Freien Wählern in allen Umfragen, dass an einer Fortsetzung bis dato kein Zweifel bestand. Zumal beide Seiten immer wieder erklärt haben, das Bündnis auch nach der Wahl am 8. Oktober fortsetzen zu wollen. Und jetzt das.