Gastbeitrag : Afrika und EU: Gemeinsame Zukunft

Josep Borrell und Jutta Urpilainen von der EU-Kommission sehen in Afrika einen wichtigen Partner für die kommenden Jahre und wollen deshalb die Beziehungen vertiefen. Am Montag stellen sie die neue Afrika-Strategie vor.

Europa schaut zunehmend nach Afrika, aber mit frischem Blick. Wir haben den Ehrgeiz, unsere Partnerschaft auf eine neue Stufe zu heben. Wir wollen dabei junge Menschen in Afrika einbeziehen, denn sie sind entschlossen, ihre Zukunft selbst zu gestalten, idealerweise in Partnerschaft mit anderen.

Die Europäische Union will sicherstellen, dass wir diesen Weg gemeinsam beschreiten – nicht für, sondern mit Afrika. Dies ist auch der Ansatz, den wir in dem Vorschlag für eine neue Strategie für Afrika gewählt haben. Die Strategie gibt den Startschuss zu einem intensiven Dialog über unsere gemeinsamen Prioritäten, der mit dem Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union im Oktober seinen Abschluss finden soll. Auf diesem Gipfeltreffen wollen wir uns auf handfeste, machbare Vorhaben einigen, die den Menschen in Afrika und Europa in ihrem täglichen Leben Nutzen bringen.

Für die neue EU-Kommission hat Afrika oberste Priorität. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sind bereits in den ersten Wochen nach ihrem Amtsantritt nach Afrika gereist. In der vergangenen Woche besuchten wir Mauretanien, Burkina Faso, Äthiopien und Sudan.

Afrika ist in vielerlei Hinsicht der Kontinent der Zukunft: Ob es um Klimawandel, Digitalisierung, nachhaltiges Wachstum, eine faire Wirtschaft oder um Sicherheit geht, werden die weltweit wichtigen Entscheidungen in Afrika fallen.

Bedauerlicherweise wird der Multilateralismus just in einer Zeit untergraben, in der wir ihn am nötigsten brauchen. Die beiden wichtigsten Trends unserer Zeit – der Klimawandel und die digitale Revolution – verändern unsere beiden Kontinente. Deshalb sollten sich Afrika und Europa für eine Form der internationalen Zusammenarbeit einsetzen, die sich an einem regelbasierten Multilateralismus, politischer Freiheit, Solidarität und der Würde des Menschen orientiert. Die Inklusivität wird es uns ermöglichen, das Potenzial unserer Bürgerinnen und Bürger, einschließlich junger Menschen und Frauen, voll auszuschöpfen.