Afghanistan „Zu viele Krisen treffen gerade auf ein Land ohne Reserven“

Ihle Am meisten drängt die Not im Erdbebengebiet und die Versorgung der vielen Rückkehrenden aus Pakistan. Wir haben in sechs Dörfern in Herat für knapp 5000 Menschen Lebensmittel für die nächsten drei Monate verteilt. In denselben Dörfern hatten wir nach dem Erdbeben im Oktober schon Jacken und Decken abgegeben. Als wir jetzt wiederkamen, haben uns die Leute gezeigt, dass sie die Decken von damals noch besitzen. Sie wollten uns auch bewirten, wie es in Afghanistan eigentlich üblich ist. Wir wurden also zum Tee eingeladen, saßen dann aber im Freien und servieren konnten uns die Menschen nur noch heißes Wasser. Trotzdem wird Gastfreundschaft mit unglaublicher Würde praktiziert. Die Not vieler Familien hat uns sprachlos gemacht. Hilfsorganisationen aus anderen Ländern hatten Zelte geliefert, aber zum Teil aus sehr dünnem Material. Wenn im Winter in den Bergen aber nachmittags die Sonne untergeht, wird es nicht nur kalt, sondern auch sehr windig. Die Hilfszelte sind nach wenigen Wochen zerrissen, das Gestänge hat dem Wetter nicht standgehalten. Die Familien bauen mit bröseligen Lehmziegeln kleine Mauern, um die kaputten Zelte zu stützen. Sie versuchen mit sehr vielen Kleinkindern, in diesen provisorischen Unterschlüpfen oder in ehemaligen Tierzelten von Nomaden auf engstem Raum zu überleben. Wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, winterfeste Zelte aufzutreiben. Aber wegen der Rückkehrer aus Pakistan ist der Markt für Zelte leer gefegt, und die Zeit drängt. Dazu ist die Ernährungslage für 29 Millionen Menschen in Afghanistan ohnehin extrem angespannt. Zu viele Krisen treffen gerade gleichzeitig auf ein Land ohne Reserven. Und der Winter beginnt gerade erst. Das ist sehr besorgniserregend.