Parteienrecht Gäbe es Chancen für ein Verbot der AfD?

Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat Parteiverbote bislang aber erst zweimal ausgesprochen. Das erste betraf die „Sozialistische Reichspartei“ (SRP) im Jahr 1952, die sich selbst in der Tradition der NSDAP sah. Das zweite Verbot richtete sich 1956 gegen die „Kommunistische Partei Deutschlands“ (KPD). Zwei Versuche, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) zu verbieten, scheiterten in diesem Jahrtausend allerdings. Im Jahr 2003 lag es aus Sicht des Gerichts an den zahlreichen V-Leuten des Verfassungsschutzes in der Partei, die ein Verfahrenshindernis darstellten. 2017 scheiterte ein Verbot der NPD an fehlenden Anhaltspunkten „für eine erfolgreiche Durchsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele“. Das Gericht sah die Partei demnach als zu unbedeutend an. Die gescheiterten Verbotsversuche zeigen, wie hoch die Hürden für Parteiverbote in Deutschland sind.