Zehn-Punkte-Plan AfD hat Pläne – die Gasleitung nach Russland reparieren zum Beispiel

Sie würden die Nordstream-Gasleitungen nach Russland reparieren und betreiben. Sie würden Atomkraftwerke wieder ans Netz bringen, neue bauen, und die Grenzen so ausbauen, dass keine „illegalen Migranten“ – unklar, welcher Personenkreis damit genau gemeint ist – mehr ins Land kämen. Das sind einige der wenigen konkreten Ideen, die die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla bei einer Pressekonferenz in Thüringen genannt haben. Nach einer Tagung stellten sie ein Zehn-Punkte-Papier vor, mit dem die Partei umreißen will, was sie täte, käme sie an die Macht. Bei der Pressekonferenz gab es jedoch kein Wort dazu, welche Auswirkungen es für die Sicherheit in Europa, erst Recht für die Lage in der Ukraine hätte, wenn Deutschland wieder Gas aus Russland importieren würde. Oder wie ein bekanntermaßen langwieriges und teures Wiederhochfahren der Atomkraft den aktuellen Anstieg der Energiepreise bremsen sollte. Oder welche Kosten es haben würde – menschlich, politisch, aber auch ökonomisch – wenn Deutschland und die EU auf totale Abschottung und Hochrüstung der Grenzen setzen würden.