Stadt gibt juristischen Widerstand auf AfD-Parteitag kann in Essens Grugahalle stattfinden

Die Stadt Essen gibt ihren Widerstand gegen den ab 28. Juni geplanten Bundesparteitag der AfD in der Grugahalle auf. Das entschieden die anderen Fraktionen des Stadtrats am Samstag mit Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU). Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte am Freitag geurteilt, dass die AfD beim Zugang zu städtischen Veranstaltungsräumen gleich behandelt werden müsse. Gegen diese Entscheidung wird die Messe Essen nun keinen Einspruch vor dem Oberverwaltungsgericht einlegen.