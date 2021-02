Interview mit dem Ärztekammerchef von Nordrhein : „Fitte Menschen werden auf der Intensivstation landen“

Medizinisches Personal kümmert sich um einen Covid-Patienten auf der Intensivstation. Foto: dpa/Jens Büttner

Der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Chef der Ärztegewerkschaft Marburger Bund warnt vor einem Kontrollverlust bei vorschnellen Öffnungen. Die kommenden drei Wochen seien spielentscheidend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Herr Henke, stehen wir vor der dritten Welle?

Henke Wenn wir nicht achtgeben, ja. Viele sagen, wir müssen öffnen, öffnen, öffnen! Öffnen geht aber nicht unkontrolliert, sondern nur mit Vorsicht und Disziplin. Wir haben mächtige Instrumente zur Verfügung, einen exponentiellen Anstieg in der dritten Welle abzuwenden.

Welche?

Henke Das Impfen und die neuen Möglichkeiten beim Testen. Früher hat es Tage gedauert, ehe man beim PCR-Test ein Ergebnis hatte. Heute hat man das per App in wenigen Stunden. Das in Verbindung mit den Schnelltests ist ein scharfes Schwert gegen das Virus. Wir können Infektionsketten viel schneller stoppen. Abstand halten, Hygiene, Masken und Lüften bleiben unverändert wichtig.

Am Mittwoch sind die Bund-Länder-Gespräche. Die Wirtschaft dringt auf Lockerungen.

Henke Der endlose Lockdown ist keine gute Strategie. Aber ein Kontrollverlust ist noch schlechter.

Welche Öffnungsschritte halten Sie für vertretbar?

Henke Wenn es eine Fußgängerzone mit vier Zuläufen gibt, dann könnte die Stadt dort problemlos die Besucher schnelltesten lassen. Das Ergebnis wird per QR-Code elektronisch auf dem Smartphone testiert, damit kann man dann in jedes Geschäft in der Zone. Das wäre doch eine gute Idee.

Das wäre doch auch in der Gastronomie möglich.

Henke Ich bezweifle zwar, dass wir alle Gastronomen dazu bringen können, die Tests zu ermöglichen. Ein Testbetrieb ist nicht trivial. Und er darf auf keinen Fall alibimäßig vorgenommen werden. Aber wo das geht, ist auch Gastronomie in Innenräumen möglich.

Der Handel klagt vor Gericht, die Gastronomen sind verärgert. Der Druck auf die Politik wächst.

Henke Ich verstehe, dass die Wirtschaft ungeduldig wird. Aber wir haben jetzt recht weitgehende Öffnungsschritte in den Schulen und Kindertagesstätten vorgenommen. Lasst uns erst mal sehen, wie sich das auswirkt. Es ist doch besser, zum Beispiel Geschäfte und Gastronomie etwas später zu öffnen mit einer zuverlässigen Perspektive, als zu früh damit zu beginnen und ruckzuck im nächsten Lockdown zu landen. Wir müssen, auch wegen der Mutationen, mit der Impfwelle vor die Infektionswelle kommen. Dazu braucht es, so schwer das auch fällt, noch etwas Geduld. Es gibt eine seriöse Modellrechnung, die zu dem Ergebnis kommt: im März entscheidet sich, ob die dritte Welle beherrschbar bleibt.

Ihre Partei veranstaltet allerdings größere Events.

Henke Beim Parteitag der CDU in Thüringen gab es für alle Teilnehmer vorher einen Schnelltest. Das halte ich für eine sinnvolle Maßnahme. Ein Schnelltest kann eine Zugangsvoraussetzung werden – so machen es auch jetzt schon viele Betriebe.

Sie hatten die Mutationen angesprochen. Für wie gefährlich halten Sie diese?

Henke Gefährlich ist vor allem, dass die Menschen nach aktuellem Kenntnisstand länger infektiös sind. Die britische Variante könnte den R-Wert auf bis zu 1,5 hochschnellen lassen. Dann hätten wir ein exponentielles Wachstum. Wenn wir zu frühlingsselig öffnen, dann verspielen wir das Potenzial für weitere Normalisierungsschritte. Wenn wir in unseren Anstrengungen jetzt nachlassen, dann kommt es demnächst bei den 40- bis 60-Jährigen zu vielen schweren Verläufen. Diese Gruppe besteht aus 24 Millionen Menschen. Fünf Prozent mit schwerem Verlauf wären 1,2 Millionen Patienten. Wenn das schnell geht, dann kollabiert das Gesundheitssystem. Die nächsten drei Wochen entscheiden das Spiel.

Was hielten Sie von einer Verschärfung?

Henke Politisch kaum noch durchzusetzen. Aber epidemiologisch der bessere Weg: Mit einem ganz harten Lockdown, bei dem alle zu Hause bleiben und alle Kontakte unterbleiben, schafft man es innerhalb einer Woche, die Inzidenz zu halbieren.

In der Bevölkerung macht sich eine gewisse Corona-Müdigkeit breit. Viele wünschen sich nach dem harten Herbst und Winter wieder mehr Normalität. Verstehen Sie das?

Henke Natürlich verstehe ich das. So geht es uns ja allen, mir auch. Ich bin es leid. Bloß können wir uns Sorglosigkeit bei Inzidenzen über 10 und Mutationen im Anmarsch gerade jetzt nicht leisten, weil wir damit dem Virus Tür und Tor öffnen würden. Jetzt haben wir noch die Chance, vor den Bug zu kommen. Ansonsten werden die Menschen leider erleben, dass in ihrer direkten Nachbarschaft fitte, starke Menschen in der Mitte ihres Lebens plötzlich auf der Intensivstation landen und später nur noch beschwerlich von der Couch aufstehen können. Im Vergleich dazu ist die Wahl zwischen Schnelltest und dem Verzicht auf den Kneipen- oder Restaurantbesuch wohl das geringere Übel.

Als zweite Maßnahme nannten Sie das Impfen. Wie beurteilen Sie da den Stand?

Henke Da müssen wir deutlich an Tempo gewinnen. Die Lieferprognose für das zweite Quartal für Biontech/Pfizer beträgt mehr als 40 Millionen Dosen. Das macht Hoffnung. Damit kriegen wir schon eine ganz andere Größenordnung hin.

Konkretisieren Sie doch mal das Tempo.

Henke Wir müssen schnell von derzeit täglich 150.000 auf 300.000 bis 500.000 am Tag kommen.

Alle dringen nun darauf, dass die Hausärzte mit dem Impfen beginnen sollen. Nun heißt es, ab Mai sei dies möglich. Warum noch so lange?

Henke Es gibt derzeit keinen festen Termin. Wir benötigen gute Vorbereitungen, Liefertermine, Meldewege, genügend Dosen. Dann könnten Praxen und Betriebsärzte mehr als fünf Millionen Dosen in der Woche verimpfen. Ohne ausreichende Mengen wiederholen sich die Enttäuschungen vom Start der Impfzentren. Sobald die Logistik verlässlich steht, kann es losgehen. Daran wird intensiv gearbeitet.

Derzeit wird die Impfreihenfolge geändert. Lehrer und Erzieher werden vorgezogen. Zu Recht?

Henke Ich verstehe, dass jetzt Berufsgruppen verärgert sind, die sich zurückgesetzt fühlen. Lehrer und Erzieherinnen sind ja nicht mehr wert als Polizisten. Aber wir haben auch gesehen, welche schweren Nachteile für die Kinder die lange Zeit daheim mit sich bringt. Ehrlicherweise muss man auch sagen, für die berufstätigen Eltern ist es ebenso wichtig, dass die Grundschulen und Kitas wieder öffnen. In der Kita und in der Grundschule funktioniert das mit der Distanz schlechter als überall sonst. Deshalb halte ich diese Änderung der Impfreihenfolge für richtig, damit Kinder nicht zu Hause bleiben müssen.

Was hieße der Start mit Impfung in den Arztpraxen für die Priorisierung?

Henke Dann ist für die Reihenfolge nicht mehr der Staat zuständig, sondern die Selbstverwaltung im Gemeinsamen Bundesausschuss. Die Flexibilität wird größer. Den Rahmen setzt allerdings weiter die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut.

Zuletzt gab es eine Debatte über empfindliche Strafen für Impfvordrängler. Was halten Sie davon?