Sensible Sprache Was hinter den Eingriffen in Roald Dahls Werk steckt

Das Streben, Literatur um alles zu bereinigen, was man auf der Höhe aktueller Diskriminierungs- und Bodyshaming-Debatten als strittig ansehen könnte, spiegelt auch die Sehnsucht nach einer heilen Welt, die frei wäre von allen Machtkämpfen und Unterdrückungsmechanismen, die es in der Realität nun mal gibt. Wenigstens die Literatur soll also einen herrschaftsfreien Raum abgeben – und wenn er durch nachträgliche Streichungen erzwungen wird. Diese Sehnsucht schwingt wohl auch mit, wenn Erwachsene sich für ihre Kinder gezähmte Texte wünschen. „Es gibt so eine Tendenz, in Büchern einen lebensfernen Raum schaffen zu wollen“, sagt Schweikart. Auch Kinder und Jugendliche lebten aber in einer Welt, in der es Vorurteile und Auseinandersetzungen gebe, das dürfe und solle auch Teil von Literatur sein. „Natürlich sind dicke Menschen dick, und fette Menschen fett, das nehmen Kinder auch so wahr. Wenn das nicht mehr benannt werden darf, rutschen wir in eine Erziehungsdiktatur, die in der Literatur nichts zu suchen hat“, so Schweikart.