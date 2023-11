Absichtserklärung unterzeichnet Nigeria soll künftig zwei Prozent LNG-Bedarf liefern

Unterzeichnet wurde am Dienstag in Berlin auch ein Abkommen zwischen dem in Luxemburg ansässigen Universal Green Energy Access Programme (UGEAP) und der Union Bank of Nigeria für eine strategische Partnerschaft zur Förderung des Marktes für erneuerbare Energien in Nigeria. Ziel ist es, Haushalten sowie kleinen und mittleren Unternehmen Zugang zu nachhaltiger Energie zu verschaffen. Eines der Hauptprobleme in Nigeria ist der Zugang zu bezahlbaren Finanzierungen.