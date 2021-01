Trotz verlängerten Lockdowns : Abi-Prüfungen finden auch 2021 statt

Schon 2020 legten die Schüler das Abitur unter Pandemiebedingungen ab. Archiv-Foto: Felix Kästle/dpa Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Die Kultusminister der Bundesländer einigen sich auf gegenseitige Anerkennung aller Abschlüsse. Im Notfall sollen mündliche Abi-Prüfungen auch per Video möglich sein.

Von Kirsten Bialdiga

Das Abitur und alle anderen Abschlussprüfungen sollen in diesem Jahr wie derzeit geplant stattfinden. Es bleibe das Ziel der Landesregierung und aller Bundesländer, den Schülern am Ende ihrer Schulzeit „vollwertige Abschlüsse auf der Basis von Prüfungen zu ermöglichen, die ohne Abstriche in ganz Deutschland anerkannt werden“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) nach einer Videoschalte der Kultusministerkonferenz (KMK). Das gelte sowohl für das Abitur als auch die mittleren Schulabschlüsse. Grundsätzlich sollen die Prüfungen auch in geschlossenen Schulen möglich sein.

Beim Abitur sollen die Länder sich auch weiterhin aus dem zentralen Aufgabenpool für das Abitur bedienen, „wenn dem nicht zwingende Gründe entgegenstehen“, wie es in dem KMK-Beschluss heißt. Mündliche Prüfungen sollen in diesem Jahr notfalls per Video stattfinden. In NRW kann im Distanzunterricht überdies ab sofort ein Videokonferenztool eingesetzt werden, das an die Landes-Plattform Logineo angebunden ist. bietet Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, ihre Schüler zu Videokonferenzen einzuladen. Auch Bildschirmpräsentationen können über diese Funktion geteilt werden.

Info Kinderkrankentage auch für Freiberufler Bisher Der Bund hatte die Kinderkrankentage zur Betreuung nur für gesetzlich Versicherte verdoppelt. Jetzt NRW hat ein Hilfsprogramm verabschiedet, damit nun auch Freiberufler und Selbstständige, also privat und freiwillig gesetzliche Versicherte, profitieren.

Den KMK-Beschluss müssen die Bildungsminister nun noch für ihr eigenes Bundesland konkretisieren. Das gilt auch für die Frage des Sitzenbleibens. Hier hat sich die KMK darauf geeinigt, dass Kinder und Jugendliche freiwillig ein Schuljahr wiederholen können, ohne dass es ihnen als Sitzenbleiben angerechnet wird, auch in der gymnasialen Oberstufe.

Ob diese Regelung in NRW so übernommen wird, ist allerdings noch offen: „Fragen zu Versetzungsentscheidungen und weiteren Aspekten, die den Unterricht oder das Schuljahresende betreffen, werden sehr zeitnah entschieden und veröffentlicht“, hieß es aus dem Schulministerium auf Nachfrage.

Nach der Verlängerung der Schulschließungen bis zum 14. Februar warnen Bildungsforscher insbesondere vor den Folgen für ärmere Kinder. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung rät, neben Grundschülern und Abschlussklassen auch sozial benachteiligte Kinder vorrangig in die Schulen zurückkehren zu lassen, sobald es die Infektionslage zulässt. Auf wen dies zutreffe, könnten die Schulen vor Ort am besten entscheiden. In der Phase des Distanzlernens müssten Kinder aus ärmeren Familien zudem einen Ansprechpartner haben, der sie möglichst täglich kontaktiere. Noch besser wäre es, so die Forscher, wenn diese Kinder in festen Kleingruppen in Räumen außerhalb der Schule betreut werden könnten.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnte vor massiven Nachteilen für die Schulabgänger in diesem Jahr. „Der Lockdown und die Schulschließungen treffen diejenigen Jugendlichen besonders hart, die in diesem Sommer nach der Schule eine Ausbildung beginnen wollen“, sagte die DGB-Vizevorsitzende Elke Hannack. Die Gefahr sei groß, dass gerade Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss oder Hauptschulabschluss zu den Verlierern der Corona-Krise würden.

Der Schaden ist für einzelne Schüler wie für die gesamte Volkswirtschaft groß: Sollten die Schulen bis Ende Februar geschlossen bleiben, müsse mit einem Verlust beim Lebenseinkommen der Schüler von 4,5 Prozent gerechnet werden, sagte der Bildungsökonom des ifo-Instituts, Ludger Wößmann, dem Handelsblatt. Nichts sei in der Bildungsökonomie so gut dokumentiert wie der Zusammenhang von Bildung und Einkommen.

„Auf die Volkswirtschaft hochgerechnet würde sich als Folge von 18 Wochen Schulausfall – zwölf Wochen im Frühjahr 2020 und weitere sechs jetzt – ein Verlust von 3,3 Billionen Euro bis zum Ende des Jahrhunderts ergeben“, warnte Wößmann. Sollte Deutschland die Pandemie nicht in den Griff bekommen und müsste die Schulen sogar bis Ende März geschlossen halten, wären es sogar mehr als vier Billionen Euro. „Dieser massive Schaden wird aller Voraussicht nach auch trotz des Digitalunterrichts eintreten“, prognostiziert der Ifo-Forscher. Eine Studie in den Niederlanden habe gezeigt, dass die achtwöchigen Schulschließungen dort in der Abschlussprüfung im Schnitt zu einem Lernverlust von rund 20 Prozent eines Schuljahres geführt haben.

