Ordensverleihung wider den tierischen Ernst Was Daniel Günther im Narrenkäfig gesagt hat

In ihren Beiträgen im Rahmen der Feierlichkeiten versuchten die Politiker, Witze und Spitzen gegen politischen Gegner mit Appellen für die Demokratie zu verbinden. Daniel Günther etwa forderte in seiner Antrittsrede Mut von den Deutschen. „Wir leben in einer Zeit, wo wir wieder Heldinnen und Helden brauchen, in Europa, in Deutschland. Und wir alle, die auch hier sind, müssen wieder Heldinnen und Helden sein“, sagte Günther. Und wenn man ihn frage, wann der Zeitpunkt dafür gekommen sei – dann antworte er mit einem Lied. Zur Überraschung des Publikums sang der norddeutsche Regierungschef tatsächlich den Schunkler „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ der rheinischen Karnevalsband Höhner.