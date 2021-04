Weniger Büros nötig nach der Pandemie : 2000 Henkel-Mitarbeiter waren infiziert mit Corona

Düsseldorf Bei der Hauptversammlung des Persil-Konzerns räumt der Vorstand eine Reihe an Problemen ein. Die Jobs seien aber sicher, Homeoffice wird dauerhaft immer wichtiger, das USA-Geschäft soll saniert werden.

Die Corona-Krise hat Henkel noch mehr getroffen als viele denken: Insgesamt 2000 der global rund 53.000 Beschäftigten hätten sich im Jahr 2020 mit Covid-19 infiziert, sagte Vorstandschef Carsten Knobel bei der virtuellen Hauptversammlung am Freitag. Glücklicherweise hätten sich die meisten Infizierten erholt, sagte er, aber einige seien gestorben. Auch darum bleibe es dabei, so Knobel, dass Mitarbeiter wo immer möglich im Homeoffice arbeiteten. Aktuell liege die Quote bei rund 90 Prozent.

Für die Belegschaft unter anderem am Stammsitz Düsseldorf hatte der Vorstand drei Botschaften: Es bleibt dabei, dass es im Zusammenhang mit der Pandemie keinen Jobabbau gibt. Auch nach Ende der Corona-Krise wird es wohl weniger Dienstreisen geben, weil sich Videokonferenzen bewähren. Und: „Wir gehen davon aus, dass langfristig weniger Bürofläche gebraucht wird“, ergänzte Knobel. Denn Homeoffice setze sich immer stärker durch, wobei der Vorstandschef aber für denkbar hält, neue Räume für weitere Mitarbeiter zu brauchen. Man könne insgesamt also noch nicht abschätzen, wie groß der Bürobedarf in der Zukunft sein werde. Hauptziele in den nächsten Jahren werden laut Knobel und Finanzvorstand Marco Swoboda das Erfinden innovativer Produkte rund um Klebstofftechnologien oder Waschmittel, der Aufbau junger Marken wie Nature Box, die Sanierung des US-Geschäftes sowie eine Beschleunigung der Digitaloffensive sein.