100 Milliarden Euro zur Aufrüstung : Union will Grundgesetzänderung für Bundeswehr-Geld nicht zustimmen

Union will Grundgesetzänderung für Bundeswehr-Geld nicht zustimmen

Eine deutsche Bundeswehr-Soldatin steht zusammen mit ihrem Kameraden bei dem von der Bundeswehr angeführten Nato-Bataillon auf dem Militärstützpunkt in Rukla. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Das Bundeskabinett hatte das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zuvor auf den Weg gebracht. Im Entwurf sei jedoch nicht eindeutig festgehalten, dass das Geld vollständig der Bundeswehr und ihrer Ausstattung zukäme, kritisiert die Union.

Als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine hat das Bundeskabinett ein 100 Milliarden Euro umfassendes Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr auf den Weg gebracht. Die Runde des Kanzlers mit den Ministerinnen und Ministern billigte den Gesetzentwurf am Mittwoch in Berlin ebenso wie die dafür notwendigen Änderungen im Bundeshaushalt.

Deutschland will künftig das in der Nato vereinbarte Ziel erreichen, dass pro Jahr mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden. 2021 lag der Verteidigungsetat bei rund 47 Milliarden Euro. Laut Nato-Statistik entsprachen die Verteidigungsausgaben 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ab sofort soll der Verteidigungsetat pro Jahr mehr als 50 Milliarden Euro umfassen.