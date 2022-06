100 Jahre nach dem Mord an Rathenau : „Unsere freiheitliche Gesellschaft wird bedroht von Verschwörungstheorien und gezielter Desinformation“

100 Jahre nach dem Mord an Rathenau

Der jüdische Außenminister der Weimarer Republik, Walter Rathenau, fiel 1922 rechtem Terror zum Opfer. Eine wehrhafte Demokratie müsse sich mit allen Mitteln gegen jede Form von Hass und Hetze erheben, mahnen der Bundespräsident und die Bundestagspräsidentin auf der Gedenkveranstaltung in Berlin. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Die junge Weimarer Republik wurde von einer Serie politischer Morde erschüttert. Eines der prominentesten Opfer war Außenminister Walther Rathenau. Zum 100. Jahrestag seiner Ermordung ruft die deutsche Staatsspitze zur Verteidigung der Demokratie auf.

Zum 100. Jahrestag der Ermordung von Außenminister Walther Rathenau in der Weimarer Republik haben die Spitzen des Staates dazu aufgerufen, die Demokratie entschlossen zu verteidigen. „Unsere Demokratie muss wehrhaft sein gegenüber ihren Feinden, nach außen, aber auch nach innen“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier laut Redemanuskript am Freitag in Berlin während einer Gedenkveranstaltung. „Eine Demokratie, die jene nicht schützt, die sich demokratisch engagieren, verrät sich selbst.“