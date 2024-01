Energiewende-Podcast Zukunftsorte Wie Kevin Kühnert die Energiewende gerecht machen will

Der Zukunftsorte-Podcast ist ein gemeinsames Projekt der Rheinischen Post mit der Euref AG. Euref betreibt in Berlin einen Nachhaltigkeits-Campus, auf dem Unternehmen, Hochschulen und Institutionen zur Klimawandel, Energiewende und Mobilität forschen und arbeiten. In Düsseldorf entsteht gerade der zweite Campus. In Episode vier des Podcasts spricht Euref-Gründer Reinhard Müller mit Politiker Kevin Kühnert, moderiert von RP-Audiochefin Helene Pawlitzki. Müller mahnt Bürokratieabbau, bessere Kommunikation und mehr Mut zu ungewöhnlichen Lösungen an. Welche Antworten Kühnert darauf gibt, ist ab sofort überall zu hören, wo es Podcasts gibt.