Podcast Tonspur Wissen Wie geht es dem Meer?

Schlechte Wasserqualität, Plastik im Meer und nur wenige Fische. Wenn wir über die Probleme der Ozeane sprechen, dann können wir viele Baustellen aufmachen. Aber wir fragen in Tonspur Wissen ganz konkret: Was kann man denn tun, damit es den Meeren wieder besser geht? Die Antwort ist klar: Eine ganze menge, aber es lohnt sich! Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Prof. Dr. Raimund Bleischwitz. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer, Professor für Globale Nachhaltige Ressourcen an der Universität Bremen und Honorarprofessor am UCL Bartlett School of Environment, Energy and Resources.