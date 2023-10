Tipps von der Linguistin Wie groß unser Wortschatz ist - und wie wir ihn erweitern können

Klosa-Kückelhaus Wir entscheiden sowieso nicht, was das Duden-Wörterbuch aufnimmt. Das ist ein Verlag. Aber wir müssen das für unsere Ressourcen entscheiden. Da gilt normalerweise immer das Prinzip: Das, was in den Texten belegt ist - und zwar nicht nur in einer Quelle, zum Beispiel nur bei Twitter, in bestimmten Accounts, sondern was sich verbreitet hat, was wir in verschiedenen Quellen finden, auch über eine etwas längere Zeit hinweg.