Podcast Tonspur Wissen : Was gibt es an den Feiertagen eigentlich zu feiern?

Was gibt es an den Feiertagen eigentlich zu feiern?

Düsseldorf Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. alle freuen sich über die Feiertage aber warum wir sie eigentlich feiern, wissen viele nicht.

Warum feiern wir eigentlich Christi Himmelfahrt? Was ist an Pfingsten laut biblischer Überlieferung geschehen und was bedeutet Fronleichnam? Regelmäßige Umfragen zeigen, die wenigsten Deutschen wissen, was die Feiertage im Mai und im Juni wirklich bedeuten. Prof. Dr. Dr. Irene Dingel war bis vor kurzem noch am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte die Direktorin der Abteilung für abendländische Religionsgeschichte. Sie erklärt uns, warum wir frei haben und was es eigentlich zu feiern gibt.