Podcast Tonspur Wissen Coronafolgen: Impfschäden und Long-Covid

Die Pandemie ist vorbei, Beschränkungen sind weggefallen aber was sind die gesundheitlichen Folgen? Wie ernst muss man die Befürchtung von Impfschäden nehmen und wie bekommt man Long-Covid in den Griff? Die Prozentzahlen lesen sich gering, auf absolute Zahlen gerechnet sind die Folgen aber enorm. Im Gespräch mit Ursula Weidenfeld macht Prof. Dr. Carsten Watzl die Bedeutung der Impfung klar. Sie war wichtig aber nicht folgenlos. Er leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund.