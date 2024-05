Podcast Tonspur Wissen Ist unsere Demokratie in Gefahr?

Bald wird in Europa gewählt und viele politische Beobachter sehen einen deutlichen Rechtsruck voraus. Die Angst ist groß und es stellen sich Fragen. Wie sollte man damit umgehen und wie können wir unsere Demokratie schützen? Im Rahmen unserer Mini-Serie über Demokratie und Grundgesetz spricht Ursula Weidenfeld in dieser Ausgabe von Tonspur Wissen mit Daniel Ziblatt. Er ist Eaton-Professor für Regierungswissenschaften an der Harvard Universität in den USA und Direktor der Abteilung Transformationen der Demokratie am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Das WZB ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft.