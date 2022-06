Podcast Tonspur Wissen : Wie funktioniert eine Atombombe?

Düsseldorf Viele Menschen haben Angst vor einem atomaren Angriff. Die Atombombe gilt politisch seit jeher als letztes Mittel. Wir näheren uns technisch und physikalisch der Waffe.

Spätestens seit dem Beginn der Ukrainekrieg und dem Säbelrasseln russischer Politiker, haben viele Menschen auch in Deutschland wieder Angst vor der Atombombe. Wie baut man so eine Höllenwaffe eigentlich? Und was passiert, wenn Sie gezündet wird? Diese und weitere Fragen beantwortet Dr. Christian Sicka. Er ist Kurator der Abteilung Astronomie, Planetarium, Atomphysik und Zeitmessung im Deutschen Museum in München.