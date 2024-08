Podcast Tonspur Wissen Sommer mit Tonspur Wissen - Wie werde ich schlank?

Tonspur Wissen ist weiterhin in der Sommerpause und deshalb gibt es auch in dieser Woche eines unserer Lieblingsgespräche. In dieser Woche geht es ran an den Speck. Punkte oder Kalorien zählen. FDH oder Low Carb. Intervallfasten oder einfach gar nichts essen. Viele Strategien und nur ein Ziel. Endlich schlank sein. Von heute auf morgen die komplette Ernährung umzustellen, Sport zu treiben und im entsprechenden Fall auch das Rauchen aufzugeben, ist zu viel. Darüber spricht Ursula Weidenfeld mit Dr. Antje Hebestreit vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Sie leitet dort die Fachgruppe "Lebensstilbedingte Erkrankungen" in der Abteilung Epidemiologische Methoden und Ursachenforschung.