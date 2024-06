Podcast Tonspur Wissen Machen Hungerzeiten später dick?

In unserer Gesellschaft können sich nur die wenigsten vorstellen, wie es ist, wirklich Hunger zu haben. Ein Mangel an Lebensmitteln scheint aber mit dem menschlichen Körper viel mehr zu machen, als wir glauben. Ein Phänomen haben Forscher jetzt untersucht: Warum werden Menschen übergewichtig, wenn die Hungersnot vorbei ist? Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Efi Adamopoulou. Sie ist Forscherin am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Sie ist außerdem Teil der Forschungsgruppe "Ungleichheit und Verteilungspolitik".