Podcast Tonspur Wissen Sollten Streiks verboten werden?

Wenn in einer Tarifverhandlung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberseite keine Einigung in Sicht ist, wird oft gestreikt. Das betrifft dann mitunter auch ganz unbeteiligte. Zum Beispiel Kinder, die mit dem Bus zur Schule müssen. Sollte der Staat eingreifen, wenn es an die kritische Infrastruktur geht? In der Vergangenheit hat man darauf stets mit "Nein" geantwortet. Schließlich gibt es in Deutschland die Tarifautonomie. Ist das aber noch zeitgemäß? Das fragt Ursula Weidenfeld den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Prof. Marcel Fratzscher. Das DIW Berlin ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.