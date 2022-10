Podcast Tonspur Wissen : Wird Immuntherapie den Krebs besiegen?

Düsseldorf Immer wieder werden Durchbrüche in der Behandlung von Krebs verkündet. Häufig geht es dabei um Immuntherapie: Dabei werden Abwehrzellen im Körper so fit gemacht, dass sie Krebszellen erkennen und bekämpfen. Ob wir so den Krebs besiegen, erklärt Tumor-Immunologie Philipp Beckhove.

Krebs: Zellen mutieren und bösartige Tumore formen sich. Die Behandlung von Krebserkrankungen ist ein medizinischer Mount Everest. Doch die Menschheit gibt nicht auf. Aktuell wird intensiv an der Frage geforscht, wie man den Körper dazu bewegen kann, bösartige Krebszellen zu erkennen und bekämpfen. Das Thema ist komplex, nicht jede Krebsart lässt sich bislang so behandeln. Doch bei einigen Formen wie dem schwarzen Hautkrebs gelingen Medizinern bereits erstaunliche Ergebnisse.

In dieser Episode erklärt Philipp Beckhove, wie Immuntherapie in der Krebsbehandlung funktioniert, wo Chancen und wo die Grenzen liegen und welche Fragen die Forscher noch umtreiben. Der Tumorimmunologe und Internist leitet als Professor für Interventionelle Immunologie das Leibniz-Institut für Immuntherapie (RCI) in Regensburg.

Tonspur Wissen - endlich die Nachrichten verstehen!

Wie tickt Wladimir Putin? Wie verhindern wir künftig Pandemien? Was macht Instagram mit der Psyche? Und woher kommt die hohe Inflation? Im Podcast Tonspur Wissen spricht die Besteller-Autorin Ursula Weidenfeld mit Forscherinnen und Forschern aus ganz Deutschland über das, was gerade die Welt bewegt. Unser Versprechen: Mit Tonspur Wissen verstehen Sie mehr - und es wird Ihnen niemals langweilig.

Tonspur Wissen ist eine Gemeinschaftsproduktion der Rheinischen Post und der Leibniz-Gemeinschaft.

Fragen und Feedback zum Podcast? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an tonspur@rheinische-post.de.

