Podcast Tonspur Wissen So hat man die Weihnachtsgeschichte im Mittelalter gesehen

In Tonspur Wissen geht es in unserer Weihnachtsfolge um die Darstellung der Weihnachtsgeschichte im Mittelalter. Es gibt viele Kunstwerke, die die Ereignisse der Geburt Jesu abbilden. Und wie so oft, kommt es in der Kunst auf die kleinen Details an. Ursula Weidenfeld taucht in dieser Folge tief in die Kunstgeschichte ein. Sie spricht mit Benno Baumbauer. Er ist Kunsthistoriker und Sammlungsleiter am Germanischen Nationalmuseum, Leibniz-Forschungsmuseum für Kulturgeschichte in Nürnberg.